Als Baby besiegte sie Leukämie Rock for Ronja 2.0 – Diesmal ist Ronja Rietz mit dabei Annika Wilhelm 18.11.2026, 16:00 Uhr

i Ronja und ihr Vater Kay Rietz sind glücklich, dass sie in diesem Jahr beide bei Rock for Ronja 2.0 dabei sind: Die Tochter als Zuschauerin, der Vater tritt selbst mit seiner Band auf. Annika Wilhelm

Bei Ronja Rietz wurde, als sie ein Jahr alt war, Leukämie diagnostiziert. Freunde der Familie organisierten ihr zuliebe das Benefizkonzert Rock for Ronja – 36.000 Mark kamen zusammen. Nun geht das Konzert in eine zweite Runde. Und Ronja ist dabei.

Als Ronja Rietz gerade einmal ein Jahr alt ist, bekommt sie eine schwere Diagnose. Dass sie Leukämie hat, erschüttert nicht nur ihre Familie, sondern auch viele Freunde, Verwandte und Bekannte. Ihre Geschichte kennen rund um Mülheim-Kärlich viele: Vor genau 25 Jahren gab es nämlich Rock for Ronja, ein Benefizkonzert, zu dem viele Menschen kamen.







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