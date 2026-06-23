Freundschaft mit Nachbarland
Rhenser feiern französisches Fest
Ein Oldtimer lockte zum Platz neben dem Rathaus.
Ein Oldtimer lockte zum Platz neben dem Rathaus.
Marie Volz

Die französische Trikolore war in Rhens am Wochenende dominierend: Die Stadt feierte das Fest „Salut Rhens“ – mit französischen Speisen und viel Flair.

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Auf dem liebevoll geschmückten Marktplatz in Rhens fanden sich am Samstag zahlreiche Besucher ein. Grund dafür war das französische Fest „Salut Rhens“. Was es am Samstag alles zu erleben gab und wie das Fest gelaufen ist, erzählen unserer Redaktion der Rhenser Bürgermeister Jörg Schüller und die Beigeordnete der Stadt, Birgit Bollinger.

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