Wasserstände in Koblenz
Rekord-Tiefstwerte im Rhein: 1929 hieß das Problem Eis
Die Uferbereiche des Rheins in Koblenz haben sich stellenweise durch das Niedrigwasser deutlich vergrößert.
Die Uferbereiche des Rheins in Koblenz haben sich stellenweise durch das Niedrigwasser deutlich vergrößert.
Alexej Zepik

Die Messwerte am Rhein-Pegel in Koblenz unterbieten aktuell den offiziell niedrigsten bekannten Wasserstand aus dem Jahr 1929. Doch wenn man damals und heute vergleicht, fällt schnell auf: Die Ursachen für die Werte könnten verschiedener kaum sein.

Lesezeit 2 Minuten
„Wir haben Wasserstände erreicht, die niedriger als der NNW sind.“ Was Florian Krekel, Pressesprecher des Wasser- und Schifffahrtsamts (WSA) Rhein, sagt, hat historische Dimensionen. Am Dienstag wurden am Rhein-Pegel in Koblenz Werte gemessen, die so niedrig sind wie nie zuvor.
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