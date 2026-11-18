Mammutbaustelle im Fokus Regen in Koblenz: Können die Brückenteile bald kommen? Doris Schneider 18.11.2026, 13:15 Uhr

i Der aktuelle Stand der Pfaffendorfer Brücke: Noch fehlen die beiden mittleren Teile. Alexej Zepik

Regen bringt Segen – das abgewandelte Sprichwort, bei dem es eigentlich um „sich regen“ geht, könnte nicht nur den Gartenbauern und Waldbesitzern aus der Seele sprechen, sondern auch den Ingenieuren im Koblenzer Tiefbauamt.

Der Blick der Verantwortlichen geht auf die Wettervoraussage, mit der Frage, ob es mit dem Bau der Pfaffendorfer Brücke weitergehen kann. Denn die anhaltende Trockenheit und der extrem niedrige Wasserstand des Rheins haben bisher verhindert, dass die noch fehlenden mittleren Teile der Rheinbrücke angeliefert werden konnten.







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