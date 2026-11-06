Einsteiger-Orchester in Güls
Projekt „KlangFreunde“: Bläserklasse für Erwachsene
Auftritt des Orchesters mit Mitgliedern des Musikvereins St. Servatius beim diesjährigen Gülser Blütenfest.
Auftritt des Orchesters mit Mitgliedern des Musikvereins St. Servatius beim diesjährigen Gülser Blütenfest.
Birgit Schneider

Im Erwachsenenalter ein Blasinstrument lernen, ohne musikalische Vorkenntnisse und damit gleich in einem Orchester spielen? Das macht ein Gülser Musikverein nun mit dem Projekt „KlangFreunde“ möglich.

Lesezeit 1 Minute
Mit dem Projekt „KlangFreunde“ bietet der Musikverein St. Servatius Güls ab März 2027 Erwachsenen die Möglichkeit, ein Blasinstrument oder auch Schlagzeug zu erlernen. Musikalische Vorkenntnisse, etwa Notenlesen, sind zu Anfang nicht erforderlich, und man muss auch kein Gülser sein.
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