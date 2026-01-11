Koblenzer Tollitätenpaar Prinz Oli und Confluencia Ricarda übernehmen das Zepter Winfried Scholz 11.01.2026, 13:32 Uhr

i Der vorjährige Prinz Lars überreicht das Narrenzepter an seinen Nachfolger Prinz Oli. Winfried Scholz

Mit einer gleichermaßen pracht- wie humorvollen Inthronisation heißen die AKK-Vereine ihr neues Tollitätenpaar willkommen. Prinz Oli und Confluentia Ricarda lassen die Herzen der Narren höherschlagen. OB Langner indes hat es eine andere Dame angetan.

Seit Samstag regieren Prinz Oli (Schröder), der närrische Zeitungsjung’, und ihre Lieblichkeit Confluentia Ricarda (Kiefer) das närrische Volk in Koblenz. „Ich bin sowas von bereit“, erklärte der Prinz, als der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Andreas Münch, fragte: „Oliver Schröder bist du bereit, von heute an bis zum Aschermittwoch die alleinige Herrschaft über unsere Jokus-Stadt Koblenz zu übernehmen?“ Der Prinz ...







