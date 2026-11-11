Gruseldrehs rund um Koblenz „Offenheit, Glaube und Skepsis gehören zusammen“ Stefanie Braun 11.11.2026, 15:00 Uhr

i Melanie Kraft beschäftigt sich schon seit ihrer Kindheit mit dem Paranormalen, nach einem Schicksalsschlag hat sie sich zur Reinkarnationscoachin ausbilden lassen. Joanna Sionkowski/ Jo Beck Visionwork Photography

Sind die Geister an Halloween wirklich aktiver? Diese und weitere Fragen beantwortet uns das Filmteam hinter den Geisterakten in unserer Interviewreihe. Melanie Kraft denkt oft an verstorbene Lieben und zündet täglich eine Kerze an.

Wie haben die einzelnen Mitglieder des Filmteams der Geisterakten den gruseligsten Tag – oder eher Nacht – des Jahres verbracht? Sind Geister an Halloween wirklich aktiver als sonst, oder handelt es sich um einen Aberglauben? Dieses und Weiteres haben wir die Filmemacher, die ihren Anfang in Koblenz und Umgebung nahmen, in einer Interviewreihe gefragt.







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