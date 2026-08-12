Der Steg des Yacht-Clubs Vallendar ist am Rheinufer gestrandet. Die Mitglieder nutzen die Gunst der Stunde, um den Zustand und die Lage der Ankerketten zu prüfen, die der Anlage als Befestigung dienen.
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Fast die komplette Steganlage des Yacht-Clubs Vallendar liegt derzeit auf dem Trockenen. Doch die Skipper machen aus der Not eine Tugend und nutzen die Gelegenheit, um den Zustand der Ankerketten zu prüfen, welche die Anlegestelle befestigen. Wir haben uns angeschaut, wie diese Wartungsarbeiten ablaufen und was dabei alles zum Vorschein kommt.