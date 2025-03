Katholische Kita St. Hildegard auf der Horchheimer Höhe offiziell eingeweiht: 1000 Quadratmeter groß ist die Einrichtung, in der maximal 100 Kinder betreut werden können. Aktuell sind 63 Kinder ab 2 Jahren dort.

Die Hausnummer 55 auf der Horchheimer Höhe: Ein heller, freundlicher und wohnlicher Ort mit zahlreichen Spiel- und Lernmöglichkeiten, in dem aktuell 63 Kinder ab zwei Jahren betreut werden. Jetzt wurde die Kita St. Hildegard in Bauträgerschaft der Stadt Koblenz und Betriebsträgerschaft der Katholischen KiTa gGmbH Koblenz offiziell eingesegnet dies teilt der Träger in einem Presseschreiben mit.

Mittlerweile haben sich die Kinder und das Kita-Team in den neuen Räumlichkeiten auf rund 1000 Quadratmetern eingelebt. Der Umzug aus dem alten Kita-Gebäude liegt bereits etwas zurück.

In vier Funktionsräumen mit angeschlossenen Ruhe- und Waschräumen, einem gemütlichen Bistro, einer Turnhalle und einem großen Spielflur sowie einem vielseitigen und großzügigen Außengelände haben die Kinder viel zu entdecken, schreibt die Katholische KiTa gGmbh. Ergänzt werden die Räumlichkeiten durch eine Küche, in der Essen zubereitet wird, Büros, einem Personalraum und Technikräumen.

Maximal 100 Kinder können die Einrichtung besuchen

Michael Schlusemann, Geschäftsführer der Katholischen KiTa gGmbH Koblenz, bedankte sich während der Einweihung bei der Stadt Koblenz, die der Katholischen KiTa gGmbH Koblenz das Gebäude zur Verfügung stellt: „Einen herzlichen Dank dafür, dass die Stadt Koblenz es möglich gemacht hat, dass wir unsere wertvolle pädagogische Arbeit in einer Kita in diesem Stadtteil weiterhin durchführen können. Es ist eine großartige Einrichtung geworden.“

6,3 Millionen Euro hat der Neubau der Einrichtung, die maximal 100 Kinder besuchen können, gekostet. Den größten Teil dieser Summe finanzierte die Stadt; das Bistum Trier bezuschusste das Projekt mit 350.000 Euro. Georg Binninger, Büro Steuerung katholischer Kindertageseinrichtungen des Bistums Trier, sagte hierzu: „Ich danke der Stadt, dass Sie sich dazu bereit erklärt hat, die Bauträgerschaft für das neue Gebäude zu übernehmen. Ich wünsche den Kindern und Erzieherinnen Gottes Segen und viel Spaß in der neuen Kita.“ Das Land Rheinland-Pfalz hat den Neubau auf der Horchheimer Höhe mit 230.000 Euro bezuschusst.

„Wir haben hier auch 25 neue Plätze geschaffen. Hier ist die Zukunft unserer Stadt, unserer Gesellschaft und darin wollen wir gerne investieren.“

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs

Oberbürgermeister David Langner dankte während der Eröffnungsfeier allen Menschen, die das Gebäude möglich gemacht haben. Er hoffe, dass sich die Kinder und das Team in der Kita wohlfühlen. Er betonte bei den Feierlichkeiten, dass in der neuen Kita großartige Menschen arbeiten, die sich um tolle Kinder kümmern. „Wir haben hier auch 25 neue Plätze geschaffen. Hier ist die Zukunft unserer Stadt, unserer Gesellschaft und darin wollen wir gerne investieren“, betonte Bürgermeisterin Ulrike Mohrs in ihrer Rede.

Viel Arbeit steckt aber nicht nur im Bau der Kita, sondern auch in der Vorbereitung und Durchführung des Umzugs. Jutta Huff und ihr Team haben diesen gemeinsam mit dem Elternausschuss und den weiteren Eltern hervorragend gemeistert. Die Kita-Leiterin betonte, in ihrem Wortbeitrag, dass sie dies ohne ihr Team und die Unterstützung ihrer Gesamtleiterin Stefanie Schmidt nicht geschafft hätte und den Eltern von Herzen danke, dass sie sich dafür eingesetzt haben, dass auf der Horchheimer Höhe eine Kita erhalten bleibt.

Zum Abschluss der Veranstaltung führte Gemeindereferentin Dorothee Hoffend eine Andacht durch und segnete alle Räume ein.