Mundartgruppe von der Mosel Neben Weinfest-Liedern gibt es auch nachdenkliche Töne Erwin Siebenborn 20.11.2026, 15:00 Uhr

i Die Mundartgruppe Schdaifleda aus Niederfell präsentiert neben humorvollen Lieder auch zeitkritische Songs. Erwin Siebenborn

Normalerweise kennt man die Niederfeller Mundartgruppe Schdaifleda von Weinfesten, wo sie gut Stimmung macht. Bei der Stolpersteinverlegung in Niederfell indes haben die Musiker mit dem Song „Met den Hohljänse fleje“ ganz andere Töne angeschlagen.

„Hinsehen statt wegschauen“ lautet die unmissverständliche Botschaft der Niederfeller Mundartgruppe Schdaifleda. Ihr berührender wie eindrucksvoller Song „Met den Hohljänse fleje“ rechnet mit flüchtigem Zeitgeist und rechter Ideologie ab. Bei Konzerten und Auftritten findet das Lied die besondere Aufmerksamkeit des Publikums.







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