Fehlen in Koblenz Toiletten? Nackte Hinterteile und große Geschäfte am Moselufer Peter Meuer 18.08.2026, 15:30 Uhr

i Ein Mann gibt dem Drang nach und uriniert an einem historischen Gebäude (Symbolbild). Felix Kästle/dpa/picture alliance. picture alliance / dpa

Immer wieder mahnen es Anwohner am Moselufer an: Zu viele „Wildpinkler“ seien hier unterwegs. Die Altstädter hoffen, dass die Stadt noch einmal einen genauen Blick auf die Toilettenlage wirft – auch in Hinsicht auf die nahende Bundesgartenschau.

„Man glaubt kaum“, sagt Anke Geisler, „wie viele Hinterteile ich schon gesehen habe.“ Die Anwohnerin am Koblenzer Moselufer grinst zwar ironisch, während sie dies sagt, aber sie weist auf ein aus Sicht der Anwohner am Moselufer großes Problem hin. Immer wieder kommt es demnach zu wilden Pinkeleien: an Mauern, in Höfen hinter historischen Gebäuden, hinter Containern.







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