Die Reitanlage in Koblenz-Metternich ist wunderschön gelegen und die neuen Pächter, Daniela und Stephan Tölchert, fühlten sich direkt wohl, als sie im März herzogen, auch wenn sie anfangs etwas skeptisch empfangen wurden. Ein Besuch bei den „Neuen“.
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Nachdem es vor mehreren Monaten viel Aufruhr rund um die Koblenzer Reitanlage im Stadtteil Metternich gab, ist es dort mittlerweile ruhiger geworden. Das berichten Mitglieder, mit denen unsere Redaktion sprach. Die neuen Pächter, Stephan und Daniela Tölchert, fühlen sich hier schon sehr zu Hause, wie sie bei einem Treffen erzählen.