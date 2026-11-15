Schreckschusswaffe benutzt
Nach Streit: Im Altengraben in Koblenz fallen Schüsse
Ein Mann lädt eine Schreckschuss-Pistole (Symbolbild).
Ein Mann lädt eine Schreckschuss-Pistole (Symbolbild).
Oliver Killig/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Erst kam es zu Streitereien zwischen zwei Gruppen, dann zückte ein bislang Unbekannter eine Schreckschusswaffe und drückte ab. Nun ermittelt die Polizei, was am frühen Samstagmorgen im Koblenzer Altengraben genau passiert ist. Was ist bekannt? 

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Im Altengraben in Koblenz hat ein bislang unbekannter Täter am Samstagmorgen gegen 5.20 Uhr mit einer Schreckschusswaffe geschossen, wohl mehrfach. Zuvor war es laut Polizei zu Streitereien zwischen zwei Gruppen gekommen.Die Polizeibeamten spürten in der Folge fünf Beteiligte der Auseinandersetzung auf.
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