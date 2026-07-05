Altstadtfest in Koblenz
Mit Bands auf den Bühnen und ganz viel Sonnenschein
Die Band "siXbit" hat sichtlich Spaß bei ihrem Auftritt.
Die Band "siXbit" hat sichtlich Spaß bei ihrem Auftritt.
Alexej Zepik

Das Altstadtfest hat am Wochenende wieder Tausende Menschen auf die Plätze und Straßen der Koblenzer Innenstadt gezogen. Nicht wenige Besucherinnen und Besucher kamen von außerhalb. Ein Rundgang. 

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Es ist später Samstagnachmittag. Das Wetter ist traumhaft, die Temperaturen sind mild. Während die enorme Hitze des Wochenendes zuvor dafür gesorgt hatte, dass das öffentliche Leben in bescheidenerem Ausmaß stattfand, sind die Plätze, Straßen und Gassen der historischen Altstadt von Koblenz nun mit Leben gefüllt.

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