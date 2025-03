Menschen in Lay müssen (vorerst) lange Umwege fahren

Nur noch kurze Zeit, dann ist sie lange dicht: Ab dem 10. März wird die Bundesstraße 49 zwischen Lay und Moselweiß im Zuge ihres Ausbaus samt Fuß- und Radweg für rund sechseinhalb Monate voll gesperrt. Und zumindest in den ersten Wochen werden die Menschen aus Lay die weiten Umwege fahren müssen. Denn die Fahrt über den Layer Bergweg, die kürzeste Umleitungsstrecke, ist dann noch nicht möglich.

Vom 7. bis voraussichtlich zum 27. März ist der Bergweg (wieder) voll gesperrt. Der Grund: Der Ausbau des Gehweges zur Legiahalle ist noch nicht abgeschlossen, auch wenn der Bürgersteig selbst schon fertig ist. „Im März muss aber unter anderem linksseitig noch der Wasserabfluss gemacht werden“, sagt Ortsvorsteher Thomas Jost (CDU) im Gespräch mit unserer Zeitung. Frost habe die Bauarbeiten verzögert, die im Dezember 2024 begannen. Geplant war die Fertigstellung ursprünglich für den 15. März.

Zu Beginn dieser Arbeiten war noch nicht absehbar, dass der Bergweg – sonst nur Notfallweg bei Hochwasser – für einige Monate als Umleitungsabkürzung während der B49-Sperrung dienen soll. Diesen Vorschlag brachte die Stadtverwaltung erst Ende Januar auf einer Bürgerversammlung ein. Nun kommen sich die beiden lang ersehnten Bauvorhaben – der Ausbau der B49 und der Gehweg zur Legiahalle – in die Quere.

Am 7. März gehen die Arbeiten im Bergweg nach einer längeren Pause weiter. Über die Karnevalstage ruhten die Arbeiten für einige Tage. Die Pause sei von vornherein so geplant gewesen, betont Ortsvorsteher Jost, damit in Lay der Karneval in der Legiahalle gefeiert werden kann.

Ab dem 28. März, so der Plan, soll der Bergweg dann als Umleitungsstrecke zur Verfügung stehen. Bis dahin müssen Layer eine der drei anderen Umleitungsstrecken nach Koblenz nehmen, entweder über die B416 auf der anderen Moselseite, über die A61 und B9 oder durchs Kondertal und die Hunsrückhöhenstraße.

Auf der Strecke über die B416 verzögerte sich derweil eine Baustelle in Kobern-Gondorf. Hier stehen noch Asphaltarbeiten unter Ampelschaltung aus, was die Fahrzeit aus Lay natürlich verlängert. Die Baustelle soll bis zum 17. März beendet sein, schreibt der LBM auf seiner Internetseite. Für die Layer ist es kein optimaler Start in die Monate der B49-Vollsperrung, das weiß auch Thomas Jost. „Der Anfang der Sperrung wird für uns alle ein wenig schwierig“, sagt er.

Bergweg wird an manchen Stellen verbreitert

Der Layer Bergweg wird aktuell für den Autoverkehr präpariert. An zwei Stellen soll die Fahrbahn noch verbreitert werden, um den Verkehr von der Böschungskante zu führen, kündigte die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung an. Der Plan sieht vor, dass ab dem 28. März der Bergweg immer in eine Richtung befahrbar sein soll: von Mitternacht bis 11.30 Uhr aus Lay in Richtung B327 und von 12 Uhr mittags bis Mitternacht in die andere Richtung. Zwischendrin ist der Weg jeweils für eine halbe Stunde komplett gesperrt, damit sich die Strecke vor dem Richtungswechsel frei fährt.

Mit der Vollsperrung startet auch der Busshuttle nach Dieblich. Ab dem 10. März wird in Lay nur noch die Ersatzbushaltestelle „Im Winkel“ angefahren. Sie befindet sich von Dieblich aus kommend an der Einfahrt zur Legiastraße. Alle anderen Haltestellen in Lay entfallen. Der Shuttle transportiert Fahrgäste bis zur Haltestelle „Römerstraße“ in Dieblich, von wo aus der Umstieg auf die Linie 31 nach Koblenz möglich sein wird.

Busshuttle startet, Apotheken sichern Medizinlieferungen zu

Nicht nur die Busverbindung, auch die medizinische Versorgung soll trotz Vollsperrung gesichert bleiben. Ortsvorsteher Jost freut sich, dass sich mit der Schängel-Apotheke und der Laurentius-Apotheke gleich zwei Koblenzer Apotheken gefunden haben, die Lay während der Sperrung mit Medikamenten beliefern.

Und auch um andere wichtige Versorgung sollen sich Layer keine Sorgen machen müssen: Der CDU-Ortsverband will ab der Vollsperrung jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr eine Mitfahrgelegenheit zum Netto in Dieblich anbieten. „Es haben sich schon ein paar Menschen gemeldet, die das annehmen würden“, sagt Jost.