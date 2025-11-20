Koblenzer Luxuswohnprojekt Maiblick Living: Baufirma will Arbeiten fortsetzen 20.11.2025, 11:00 Uhr

i Auf der Koblenzer Karthause soll das Luxusbauprojekt Maiblick Living entstehen. Rhein-Zeitung

Seit Mitte Juli ruhen die Arbeiten am Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living. Werden sie überhaupt noch einmal aufgenommen? Während der Berliner Bauträger weiter beharrlich schweigt, hofft die Bopparder Baufirma auf einen positiven Ausgang.

Der Baukran hat seit Mitte Juli keine Last mehr bewegt. Umso stärker bewegt das geplante Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living verschiedene Gerichte. Und auch die Gerüchteküche brodelt, wie es in solchen Fällen üblich wie erwartbar ist. So munkeln einige, dass das Projekt vor dem Aus steht und die Arbeiten nicht mehr aufgenommen werden.







