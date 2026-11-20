Hoffnung fürs Altstadt-Gebäude Langner: Münzmeisterhaus „soll wieder ein Schmuckstück werden“ Matthias Kolk 20.11.2026, 16:15 Uhr

i Das Münzmeisterhaus ist seit vielen Jahren eingerüstet. Die Stadt bekommt es jetzt vom aktuellen Eigentümer zurück. Der Rechtsstreit ist vorbei. Mirco Klein

Berufung vor Gericht zurückgezogen: Jetzt kann die Stadt Koblenz das bekannte Münzmeisterhaus in der Altstadt zurückhaben. Am Freitag reagierte Oberbürgermeister David Langner auf diese Nachricht.

Der Rechtsstreit um das Münzmeisterhaus ist beendet, die Stadt bekommt das historische Gebäude vom aktuellen Eigentümer für den ursprünglichen Kaufpreis von etwas mehr als 265.000 Euro zurück. Oberbürgermeister David Langner (SPD) reagierte am Freitagnachmittag darauf: „Mit der nunmehr rechtskräftigen Entscheidung ist ein wichtiger Schritt für die Koblenzer Altstadt erreicht.







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