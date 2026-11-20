Berufung vor Gericht zurückgezogen: Jetzt kann die Stadt Koblenz das bekannte Münzmeisterhaus in der Altstadt zurückhaben. Am Freitag reagierte Oberbürgermeister David Langner auf diese Nachricht.
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Der Rechtsstreit um das Münzmeisterhaus ist beendet, die Stadt bekommt das historische Gebäude vom aktuellen Eigentümer für den ursprünglichen Kaufpreis von etwas mehr als 265.000 Euro zurück. Oberbürgermeister David Langner (SPD) reagierte am Freitagnachmittag darauf: „Mit der nunmehr rechtskräftigen Entscheidung ist ein wichtiger Schritt für die Koblenzer Altstadt erreicht.