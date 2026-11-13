Vorstellungen im November
Komödie „Tratsch im Treppenhaus“ in Vallendar zu sehen
Ein Spitzen-BH mit Blümchen: Wem gehört dieses intime Kleidungsstück? Das ist nicht die einzige Frage, um die sich die Komödie d
Ein Spitzen-BH mit Blümchen: Wem gehört dieses intime Kleidungsstück? Das ist nicht die einzige Frage, um die sich die Komödie dreht, die Die Fröhlichen Geister in Vallendar zeigen.
Winfried Scholz

Spitzen-BH, Lügen und üble Nachrede: Der Vallendarer Theaterkreis „Die Fröhlichen Geister“ zeigt das turbulente Stück „Tratsch im Treppenhaus“ mehrmals im November in der Stadthalle. 

Lesezeit 1 Minute
Die Komödie „Tratsch im Treppenhaus“ von Jens Exler hat in der Ohnsorg-Theater-Aufführung mit den Schauspiel-Legenden Heidi Kabel und Henry Vahl Kultstatus. Der NDR wiederholt das Stück immer an Sylvester. In Vallendar wird der Schwank jetzt von der Theatergruppe Die Fröhlichen Geister in der Stadthalle gezeigt, etwas moderner und mit delikaten Elementen aufgepeppt.
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