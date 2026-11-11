Neuer Wohnraum in Koblenz Königsbacher-Areal: Helfen Genossenschaften weiter? Matthias Kolk 11.11.2026, 17:30 Uhr

i Das Gelände der Königsbacher-Brauerei liegt direkt an Bahngleisen und in Ufernähe zum Rhein. Das macht die Planungen für Wohnraum hier nicht einfacher. Ingo Beller

Am Königsbach in Koblenz soll auf dem alten Brauereigelände Wohnraum entstehen. Pläne von Investoren stocken seit Jahren. Ausgerechnet eine Genossenschaft wirbt für ein genossenschaftliches Modell und Kooperationen. Kann das funktionieren?

Was wird aus dem Brauerei-Gelände am Königsbach? Und wie kann dort im Koblenzer Stadtteil Stolzenfels wirklich eines Tages Wohnraum entstehen? Nadine Schmitz hat für diese Fragen keine Lösungen, sagt sie, aber Ideen. Die Geschäftsführerin von Modernes Wohnen meint: Genossenschaften beziehungsweise der genossenschaftliche Gedanke könnten das Bauvorhaben auf dem komplexen Areal an der B9 ankurbeln.







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