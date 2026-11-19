Die Diskussion um die geplante Ost-West-Achse der Koblenzer Nordtangente reißt nicht ab. Der BUND meldet sich zu Wort und lehnt den Bau ganz ab. Ein von ihm beauftragtes Gutachten bezweifelt, dass die L52neu Metternich verkehrsmäßig entlasten würde.

Über die Ost-West-Achse der Nordtangente (L52neu) wurde in den vergangenen Monaten in der Koblenzer Lokalpolitik viel diskutiert. Dieser Tage schaltet sich auch der Umwelt- und Naturschutzbund (BUND) ein und vertritt

einen ganz anderen Standpunkt: Die Naturschutzorganisation lehnt die Entlastungsstraße komplett ab.