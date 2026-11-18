Debütalbum „Everglow“ Koblenzer Band „Lifespark“ geht auf Deutschlandtour Alexander Thieme-Garmann 18.11.2026, 15:15 Uhr

i Von links nach rechts: Dominik Zester (Schlagzeug), David Lukacs (Gesang), Justus Bringer (Gitarre), Marcel Randazzo (Bass). Julian Suhr

Songtexte zwischen Zuversicht und Selbstzweifeln, gepaart mit Breakdowns, Screams und harten Bässen: Das ist die Koblenzer Rock-Band Lifespark. Mit ihrem Debütalbum gehen sie nun auf Deutschlandtour, sind aber mittlerweile auch europaweit bekannt.

Mit „Everglow“ stellte die Koblenzer Band „Lifespark“ im September ihr Debütalbum vor. Die 2018 gegründete Formation hat sich dem Heavy Emo-Pop-Rock verschrieben. Die vier Musiker um Frontmann David Lukacs bezeichnen ihren Musikstil als „Beautiful Anger“ – übersetzt „schöne Wut“.







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