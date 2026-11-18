Songtexte zwischen Zuversicht und Selbstzweifeln, gepaart mit Breakdowns, Screams und harten Bässen: Das ist die Koblenzer Rock-Band Lifespark. Mit ihrem Debütalbum gehen sie nun auf Deutschlandtour, sind aber mittlerweile auch europaweit bekannt.
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Mit „Everglow“ stellte die Koblenzer Band „Lifespark“ im September ihr Debütalbum vor. Die 2018 gegründete Formation hat sich dem Heavy Emo-Pop-Rock verschrieben. Die vier Musiker um Frontmann David Lukacs bezeichnen ihren Musikstil als „Beautiful Anger“ – übersetzt „schöne Wut“.