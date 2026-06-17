WC für eine halbe Million Euro Klo am Koblenzer Schloss: Auch Kartenzahlung möglich Wolfgang Lucke 17.06.2026, 13:00 Uhr

i Funktionalität und Hygiene werden ganz großgeschrieben beim WC-Container am Koblenzer Schloss. Neben automatischer Reinigung wird die Anlage auch regelmäßig händisch gereinigt und gewartet. Wolfgang Lucke

Die Rheinanlagen in der Nähe, ein Spielplatz und eine Skateranlage unmittelbar in der Nachbarschaft: Schon lange wird ein WC in der Nähe des Koblenzer Schlosses gefordert. Nun steht es da – und hatte einen stolzen Preis. Warum das so ist.

50 Cent können ab sofort für große Erleichterung sorgen. Zumindest im Bereich der neuen WC-Anlage beim Koblenzer Schloss. Der moderne WC-Container sieht für einen solchen Bau einladend aus, wird regelmäßig gereinigt, ist aus hochwertigem Material gefertigt und ab sofort betriebsbereit.







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