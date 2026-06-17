Die Rheinanlagen in der Nähe, ein Spielplatz und eine Skateranlage unmittelbar in der Nachbarschaft: Schon lange wird ein WC in der Nähe des Koblenzer Schlosses gefordert. Nun steht es da – und hatte einen stolzen Preis. Warum das so ist.
Lesezeit 2 Minuten
50 Cent können ab sofort für große Erleichterung sorgen. Zumindest im Bereich der neuen WC-Anlage beim Koblenzer Schloss. Der moderne WC-Container sieht für einen solchen Bau einladend aus, wird regelmäßig gereinigt, ist aus hochwertigem Material gefertigt und ab sofort betriebsbereit.