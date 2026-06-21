Musik, Humor und Partystimmung Kattenes feiert ausgelassen Weinfest Erwin Siebenborn 21.06.2026, 12:40 Uhr

i Stargast Martin Schopps ließ sich beim Weinfest nicht zweimal um ein Foto mit den Katteneser Majestäten bitten. Erwin Siebenborn

Freunde der Terrassenmosel und ihrer Weine kommen beim Weinfest in Kattenes zusammen. Zum Auftakt unterhält der Kabarettist und Topstar der Kölner Karnevalsszene, Martin Schopps, die Besucher – einer von vielen Höhepunkten des Wochenendes.

Beim Katteneser Wein- und Heimatfest strahlte die Sonne aus den Gläsern und mit den Weinfreunden um die Wette. Moselländische Lebensfreude und Geselligkeit, erlesene Weine, Musik der Extraklasse und ein buntes Unterhaltungsprogramm bildeten eine tolle Atmosphäre zum Feiern und Genießen.







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