Großer Sporteinzelhändler
Intersport Krumholz: Zuwachs in der Geschäftsleitung
Intersport Krumholz im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich bekommt Zuwachs in der Geschäftsleitung.
Intersport Krumholz im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich bekommt Zuwachs in der Geschäftsleitung.
Sophia Marie Rehorn

Mit Knut Krumholz ist Anfang Juni einer der langjährigen Chefs von Intersport Krumholz verstorben. Der große Sporteinzelhändler aus Mülheim-Kärlich ist in tiefer Trauer – und gibt den nächsten Generationenwechsel in der Geschäftsführung bekannt. 

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Bei Intersport Krumholz in Mülheim-Kärlich steht Ende dieses Jahres der nächste Generationenwechsel in der Geschäftsleitung an. Wie der Sporteinzelhändler mitteilte, steigt ab dem 1. Dezember Kenneth Krumholz planmäßig in die Unternehmensleitung ein.

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