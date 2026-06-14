Großer Sporteinzelhändler Intersport Krumholz: Zuwachs in der Geschäftsleitung Jan Lindner 14.06.2026, 11:00 Uhr

i Intersport Krumholz im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich bekommt Zuwachs in der Geschäftsleitung. Sophia Marie Rehorn

Mit Knut Krumholz ist Anfang Juni einer der langjährigen Chefs von Intersport Krumholz verstorben. Der große Sporteinzelhändler aus Mülheim-Kärlich ist in tiefer Trauer – und gibt den nächsten Generationenwechsel in der Geschäftsführung bekannt.

Bei Intersport Krumholz in Mülheim-Kärlich steht Ende dieses Jahres der nächste Generationenwechsel in der Geschäftsleitung an. Wie der Sporteinzelhändler mitteilte, steigt ab dem 1. Dezember Kenneth Krumholz planmäßig in die Unternehmensleitung ein.







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