Ursprünglich war es anders angekündigt. Doch vorerst hat die Verbandsgemeinde Weißenthurm auf Geschwindigkeitskontrollen im Gewerbepark verzichtet. Seit Ende Januar gilt dort in der Industriestraße Tempo 30.
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Bisher waren wohl doch keine größeren Kontrollen notwendig: Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm auf Nachfrage mitteilte, seien seit Ende Januar in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich keine Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt worden. Ende Januar – daher ist der Zeitpunkt relevant – wurde in der Hauptverkehrsader des Gewerbeparks ein neues Tempolimit umgesetzt.