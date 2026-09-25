Demokratie vor Ort in Koblenz In Niederberg kommen Bürger und Parteien ins Gespräch 25.09.2026, 14:56 Uhr

i In Niederberg kamen Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Parteien mit den Bürgern zusammen, um über Themen zu sprechen, die den Stadtteil bewegen. Melina Marx

Ein neues Format bringt auf der rechten Rheinseite Bürgerinnen und Bürger sowie Parteien zusammen. Was war da los bei „Niederberg im Gespräch“?

Wie Bürgerbeteiligung vor Ort funktionieren kann, zeigte Mitte September die Veranstaltung „Niederberg im Gespräch“ – ein neues Format für den Stadtteil. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger fanden den Weg zur Grillhütte Niederberg, um miteinander und mit Vertretern verschiedener Parteien und Wählergruppen ins Gespräch zu kommen.







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