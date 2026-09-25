Demokratie vor Ort in Koblenz
In Niederberg kommen Bürger und Parteien ins Gespräch
In Niederberg kamen Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Parteien mit den Bürgern zusammen, um über Themen zu sprechen, die den
In Niederberg kamen Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Parteien mit den Bürgern zusammen, um über Themen zu sprechen, die den Stadtteil bewegen.
Melina Marx

Ein neues Format bringt auf der rechten Rheinseite Bürgerinnen und Bürger sowie Parteien zusammen. Was war da los bei „Niederberg im Gespräch“?

Lesezeit 1 Minute
Wie Bürgerbeteiligung vor Ort funktionieren kann, zeigte Mitte September die Veranstaltung „Niederberg im Gespräch“ – ein neues Format für den Stadtteil. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger fanden den Weg zur Grillhütte Niederberg, um miteinander und mit Vertretern verschiedener Parteien und Wählergruppen ins Gespräch zu kommen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren