In Niederberg kommen Bürger und Parteien ins Gespräch
Ein neues Format bringt auf der rechten Rheinseite Bürgerinnen und Bürger sowie Parteien zusammen. Was war da los bei „Niederberg im Gespräch“?
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Wie Bürgerbeteiligung vor Ort funktionieren kann, zeigte Mitte September die Veranstaltung „Niederberg im Gespräch“ – ein neues Format für den Stadtteil. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger fanden den Weg zur Grillhütte Niederberg, um miteinander und mit Vertretern verschiedener Parteien und Wählergruppen ins Gespräch zu kommen.