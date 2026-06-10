Magie auf der Bühne In Koblenz werden Kinder zu Bühnenstars 10.06.2026, 11:03 Uhr

i Komponist Michael Brill, Schauspiellehrerin Ursula Borlinghaus und die Schüler der Willi-Graf-Schule sind bereit für die erste Aufführung des Musicals „Das magische Buch“. Alexander Thieme-Garmann

Die Kinder der Koblenzer Willi-Graf-Schule haben ein Musical einstudiert. Seit Wochen fiebern sie der Premiere entgegen, der Vorverkauf läuft so gut, dass es nur noch Tickets für den 19. und 20. Juni gibt.

Die Kinder der Willi-Graf-Schule Koblenz führen am Freitag, dem 12. Juni, das Musical „Das magische Buch“auf. Für die Aufführung am 19. und 20 Juni gibt es noch wenige Tickets, sie sind für 5 Euro erhältlich. Wer sich Tickets sichern möchte, ruft die Tickethotline unter 0261 80 28 13 an oder schreibt eine E-Mail an







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