Magie auf der Bühne 
In Koblenz werden Kinder zu Bühnenstars 
Komponist Michael Brill, Schauspiellehrerin Ursula Borlinghaus und die Schüler der Willi-Graf-Schule sind bereit für die erste A
Komponist Michael Brill, Schauspiellehrerin Ursula Borlinghaus und die Schüler der Willi-Graf-Schule sind bereit für die erste Aufführung des Musicals „Das magische Buch“.
Alexander Thieme-Garmann

Die Kinder der Koblenzer Willi-Graf-Schule haben ein Musical einstudiert. Seit Wochen fiebern sie der Premiere entgegen, der Vorverkauf läuft so gut, dass es nur noch Tickets für den 19. und 20. Juni gibt. 

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Die Kinder der Willi-Graf-Schule Koblenz führen am Freitag, dem 12. Juni, das Musical „Das magische Buch“auf. Für die Aufführung am 19. und 20 Juni gibt es noch wenige Tickets, sie sind für 5 Euro erhältlich. Wer sich Tickets sichern möchte, ruft die Tickethotline unter 0261 80 28 13 an oder schreibt eine E-Mail an

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