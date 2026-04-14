Moselweinkönigin an Bord
In Kobern-Gondorf legt das Floß aus dem Schwarzwald an
In Kobern-Gondorf darf Ehrengast Teresa Oster, die Moselweinkönigin, von Bord steigen. Sie war bei einem kleinen Teil der Fahrt
In Kobern-Gondorf darf Ehrengast Teresa Oster, die Moselweinkönigin, von Bord steigen. Sie war bei einem kleinen Teil der Fahrt mit an Bord.
Erwin Siebenborn

Das Floß, das vor Kurzem auf der Mosel unterwegs war, machte auch in Kobern-Gondorf Halt. Hier gingen die Flößer von Bord und lernten den Ort kennen, während sie im Gegenzug mehr über ihr Tun wissen ließen.

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Vor wenigen Tagen rieben sich vermutlich viele Moselaner beim Blick auf ihren Fluss verwundert die Augen. Der Grund war ein Floß, das gesteuert von Flößern aus Schiltach (Schwarzwald) kontrolliert seinen Kurs fand. Nach Floßfahrten auf der heimischen Kinzig, dem Rhein, Neckar, der Donau, Weser und Elbe gaben die Männer aus dem Schwarzwald jetzt auch der Saar und Mosel die Ehre.

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