Wer die 110 wählt, landet in einer Leitstelle. In Koblenz ist diese jetzt neu eingeweiht worden. Wie es darin aussieht.
Lesezeit 2 Minuten
Ob es auf einem Supermarkt-Parkplatz bei zwei Autos zu einem Blechschaden kommt, ein schwerer Verkehrsunfall, ein Einbruch in ein Juweliergeschäft, ein Banküberfall mit Geiselnahme oder eine Naturkatastrophe wie die Ahrflut: Alle verschiedenen Lagen der polizeilichen Praxis im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz werden ab sofort in einer neuen Leitstelle zentral erfasst und abgewickelt.