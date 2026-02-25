Einsatzzentrale eingeweiht
In der neuen Leitstelle gehen Notrufe aus Koblenz ein
Die neue Leitstelle in Koblenz ist eröffnet: Polizeihauptkommissarin Kerstin Raatz erläutert Ministerin Doris Ahnen und Minister Michael Ebling (recht) die neuen technischen Möglichkeiten. Polizeipräsident Jürgen Süs (zweiter von rechts) freut sich, dass die Stelle nun zentralisiert ist.
Winfried Scholz

Wer die 110 wählt, landet in einer Leitstelle. In Koblenz ist diese jetzt neu eingeweiht worden. Wie es darin aussieht.

Lesezeit 2 Minuten
Ob es auf einem Supermarkt-Parkplatz bei zwei Autos zu einem Blechschaden kommt, ein schwerer Verkehrsunfall, ein Einbruch in ein Juweliergeschäft, ein Banküberfall mit Geiselnahme oder eine Naturkatastrophe wie die Ahrflut: Alle verschiedenen Lagen der polizeilichen Praxis im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz werden ab sofort in einer neuen Leitstelle zentral erfasst und abgewickelt.

