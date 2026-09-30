Brustkrebsmonat in Koblenz In der Innenstadt startet der Pink Oktober Doris Schneider 30.09.2026, 09:00 Uhr

i Die BHs hängen an den Leinen über den Altstadtgassen in Koblenz. Die Veranstaltungsreihe Pink Oktober wird am Freitagnachmittag offiziell eröffnet. Doris Schneider

Lustig und ein bisschen frivol sehen sie aus, die pinkfarbenen BHs, die an Leinen in der Koblenzer Altstadt baumeln. Doch sie weisen auf ein ernstes Thema hin. Das steckt dahinter.

Da sind sie wieder: Über den Gassen der Koblenzer Innen- und Altstadt baumeln wieder pinkfarbene BHs, nur ab und zu mischt sich ein schwarzer darunter. Sie sind sichtbare Zeichen für den Pink Oktober, unter dessen Dach Institutionen, Gruppen, Unternehmen Aktionen bündeln, die auf die Volkskrankheit Brustkrebs bei Frauen aufmerksam machen.







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