Nach Aufruf der Linken Hunderte demonstrieren in Koblenz gegen Faschismus Kevin Rühle 31.01.2025, 12:08 Uhr

i Vor dem Koblenzer CDU-Büro demonstrierten Hunderte gegen Forderungen nach Grenzkontrollen und Abschiebungen. Kevin Ruehle

Die großen Proteste des vergangenen Jahres flammen wieder auf. Nachdem ein Antrag der CDU im Bundestag mit den Stimmen der AfD Erfolg hatte, formieren sich erneut Demonstrationen.

Die Brandmauer im ist Bundestag gefallen, diesen Eindruck haben viele Menschen im Land. Nachdem Kanzlerkandidat Friedrich Merz am Mittwoch bei einem Antrag für strengere Kontrollen und Zurückweisungen an den deutschen Grenzen die Stimmen der sogenannten Alternative für Deutschland in Kauf nahm, gingen deutschlandweit Zehntausende auf die Straßen.

