Viele Angebote für jedes Alter Hier entsteht ab jetzt ein neuer Park für Koblenz Matthias Kolk 12.08.2026, 14:30 Uhr

i Der Ascheplatz am Schartwiesenweg in Lützel gehört bald der Vergangenheit an. Hier wird das neue Kunstrasenfeld des neuen Sport- und Landschaftsparks gebaut. Matthias Kolk

Grünflächen zum Entspannen, Spielangebote für Kinder, Spielfelder für Ballsportarten aller Art: Mit dem neuen Uferpark bekommt der Koblenzer Stadtteil Lützel eine sieben Hektar große Freizeit- und Erholungsfläche. Bauabschnitt eins startet jetzt.

„Kommst du mit zum Uferpark, bisschen Sport machen?“ So oder so ähnlich könnten bald Gespräche in Koblenz anfangen. Denn in Lützel entsteht in den nächsten Jahren zwischen Schartwiesenweg und Neuendorfer Straße ein komplett neuer, sieben Hektar großer Sport- und Landschaftspark.







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