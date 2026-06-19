Der Gewürzladen der Firma Hartkorn Gewürze im Gewerbepark Mülheim-Kärlich verwandelt sich in einen Genussmarkt. Dort gibt es die Möglichkeit, neue Produkte zu entdecken, mit Ausstellern zu sprechen und ein besonderes Angebot zu nutzen.
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Die Firma Hartkorn Gewürze veranstaltet zum ersten Mal einen Genussmarkt in ihrem Gewürzladen im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich. Dort gibt es am Samstag, 27. Juni, von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit, regionale Aussteller kennenzulernen, neue Produkte zu entdecken und mit der Firma sowie ihren Partnern ins Gespräch zu kommen.