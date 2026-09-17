Kettigs Ex-Ortschef wird 80
Hansen: „Das waren Situationen, die wünsche ich keinem“
Norbert Hansen hat in seiner langen Amtszeit als Bürgermeister von Kettig viel erlebt, auch Unangenehmes.
Norbert Hansen hat in seiner langen Amtszeit als Bürgermeister von Kettig viel erlebt, auch Unangenehmes.
Ingo Beller

Als Bürgermeister von Kettig musste Norbert Hansen so manche Auseinandersetzung führen. Doch wenn Jugendliche mit Nazi-Liedern durch seine Heimat zogen, ging es für ihn um mehr als einen politischen Streit. Zu seinem 80. Geburtstag blickt er zurück.

Lesezeit 3 Minuten
Wer an die Arbeit eines Bürgermeisters denkt, stellt sich vielleicht einen Sektempfang im Rathaus oder lange Debatten im Gemeinderat vor. Dass es auch ein potenziell gefährlicher Job sein kann, weiß Norbert Hansen. Er war von 1989 bis 2009 Bürgermeister der Ortsgemeinde Kettig und sah sich während seiner Amtszeit mit einigen brenzligen Situationen konfrontiert.
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