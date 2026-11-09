Geisterfilme rund um Koblenz „Halloween zelebriere ich vor allem wegen der Kinder“ Stefanie Braun 09.11.2026, 15:00 Uhr

i Halloween ist für Stephan Winter keine besondere Angelegenheit, höchstens als Erlebnis für die Kinder. Joanna Sionkowski/ Jo Beck Visionwork Photography

Sind Geister in der Nacht aktiver? Unsere Fragen beantwortet das Filmteam der Geisterakten, das seinen Start in Koblenz nahm. Stephan Winters Meinung über das Paranormale hat sich seit den Drehs geändert – zu lesen in Teil 3 unserer Interviewreihe

Koblenz und Region. Grusel ist zwar nicht ihr tägliches Brot, doch seit zehn Jahren feiert das Filmteam der Geisterakten mit Drehs an unheimlichen Orten große Erfolge. So kamen sie von der Videoplattform Youtube, wo sie ihren Start nahmen, bis zur Bezahlplattform Amazon – und landen mit ihren Filmen dort regelmäßig in den Charts.







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