In Koblenz nahm das Filmteam seinen Anfang, hier drehten die Geisterakten ihre ersten Beiträge. Mit Gruseligem kennen sie sich aus. Doch was hält Theologiestudentin Heike Schlosser vom heidnischen Fest? – zu lesen in Teil vier unserer Interviewreihe.
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Mit Grusel und Geistern kennen sie sich aus: Seit zehn Jahren drehen die Mitglieder des Filmteams der Geisterakten an Orten, die andere lieber meiden. In der Region in und um Koblenz nahmen sie vor zehn Jahren ihren Anfang. Hier besuchten sie unter anderem den Hexenturm in Rhens, ein verlassenes Hotel im Westerwald und sogar eine ehemalige Sommerresidenz der Kaiserin Augusta.