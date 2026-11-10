Gruselige Filme aus Koblenz
„Halloween war für mich als heidnisches Fest verpönt“
Heike Schlosser ist ehemalige Theologiestudentin, Halloween stand bei ihr daher lange hinter dem christlichen Fest Allerheiligen
Heike Schlosser ist ehemalige Theologiestudentin, Halloween stand bei ihr daher lange hinter dem christlichen Fest Allerheiligen zurück.
Joanna Sionkowski/ Jo Beck Visionwork Photography

In Koblenz nahm das Filmteam seinen Anfang, hier drehten die Geisterakten ihre ersten Beiträge. Mit Gruseligem kennen sie sich aus. Doch was hält Theologiestudentin Heike Schlosser vom heidnischen Fest? – zu lesen in Teil vier unserer Interviewreihe.

Lesezeit 2 Minuten
Mit Grusel und Geistern kennen sie sich aus: Seit zehn Jahren drehen die Mitglieder des Filmteams der Geisterakten an Orten, die andere lieber meiden. In der Region in und um Koblenz nahmen sie vor zehn Jahren ihren Anfang. Hier besuchten sie unter anderem den Hexenturm in Rhens, ein verlassenes Hotel im Westerwald und sogar eine ehemalige Sommerresidenz der Kaiserin Augusta.
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