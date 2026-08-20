„Beidhändig zum Erfolg“ lautet das Thema, mit dem sich der Hochschulprofessor und Ingeneur Guido Baltes in seinem Impulsvortrag befasst. Wie es gelingen kann, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten innovativ und zukunftsorientiert zu handeln.
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Zum diesjährigen Unternehmertag Mayen-Koblenz kamen rund 200 Teilnehmer aus dem Landkreis in der Sayner Hütte in Bendorf-Sayn zusammen. Veranstalter waren die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises, die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz und die Rhein-Zeitung.