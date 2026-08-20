Unternehmertag MYK
Guido Baltes gibt Impulse zu Innovation und Optimierung
Den Hauptvortrag des diesjährigen Unternehmertags Mayen-Koblenz hielt Professor Guido Baltes von der Hochschule Konstanz zum The
Den Hauptvortrag des diesjährigen Unternehmertags Mayen-Koblenz hielt Professor Guido Baltes von der Hochschule Konstanz zum Thema „Beidhändig zum Erfolg“.
Winfried Scholz

„Beidhändig zum Erfolg“ lautet das Thema, mit dem sich der Hochschulprofessor und Ingeneur Guido Baltes in seinem Impulsvortrag befasst. Wie es gelingen kann, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten innovativ und zukunftsorientiert zu handeln.

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Zum diesjährigen Unternehmertag Mayen-Koblenz kamen rund 200 Teilnehmer aus dem Landkreis in der Sayner Hütte in Bendorf-Sayn zusammen. Veranstalter waren die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises, die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz und die Rhein-Zeitung.
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