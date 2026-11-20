Marode Sporthalle in Koblenz Geht nun mehr Geld in die Sanierung der EPG-Arena? Peter Meuer 20.11.2026, 05:30 Uhr

i Die EPG-Arena: Mehrere Millionen, die nun freiwerden, könnten in die Koblenzer Sport- und Veranstaltungshalle fließen. Ingo Beller

Die Sportler im Stadion Oberwerth bekommen wohl keine Sauna, dafür können sich Nutzer der benachbarten EPG-Arena freuen: Die Millioneneinsparung bei der Tribüne könnte dazu führen, dass mehr Mittel für die Sport- und Veranstaltungshalle bereitstehen.

Was nicht in die eine Sportstätte geht, fließt wohl ein paar Meter weiter in die nächste: Ein gewichtiger Teil der Sondervermögensmillionen, die die Stadt bei der Stadiontribüne Oberwerth sparen könnte, wird wohl in die EPG-Arena gehen. Es geht um rund 5 Millionen Euro, hinzu kommen Mittel aus dem städtischen Kernhaushalt.







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