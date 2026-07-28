Pralles Programm in Koblenz Gaukler bieten Spaß für die ganze Familie Alexander Thieme-Garmann 28.07.2026, 10:00 Uhr

i Wie in den Vorjahren können Besucher des diesjährigen Gauklerfestivals am Wochenende auf der Festung Ehrenbreitstein zahlreiche Walking Acts bestaunen. Rico Rossival (Archiv). Rico Rossival

Gaukler und Kleinkünstler nehmen am Wochenende wieder die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ein. Die Besucher der Gauklerfestung können sich auf 150 internationale Straßenkünstler, Comedians, Akrobaten, Kabarettisten und Walking Acts freuen.

In guter Tradition folgt auf das gerade zu Ende gegangene Festival „Horizonte“ eine Woche darauf das Gaukler- und Kleinkunstfestival auf der Festung Ehrenbreitstein. Der Förderverein Kultur im Café Hahn präsentiert bereits dessen 35. Ausgabe. Dabei kommen vom 31.







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