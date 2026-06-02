Am Dienstagmorgen sperren Einsatzkräfte Teile der Koblenzer Innenstadt ab und räumen mittlerweile auch aktiv mit Lautsprecherdurchsagen. Grund ist ein Gasaustritt am Motel One. Was ist bekannt?
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Die Polizei sperrt am Dienstagmorgen Teile der Koblenzer Innenstadt ab. Auch räumen die Beamten einige Bereiche aktiv und mit Lautsprecherdurchsagen, so die Löhrstraße. Starke Kräfte der Feuerwehr sind rund um die Baustelle des neuen Motel One, das sich aktuell im Bau befindet, unterwegs.