Vernissage und Workshops im Haus Metternich – der Verein mehrkunst bietet verschiedene Angebote an, um Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu geben.
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Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Koblenzer Vereins mehrkunst findet noch bis zum 5. Juli im Haus Metternich eine Ausstellung unter dem Motto „mehr Vielfalt | mehrkunst. 10 Jahre mehrkunst & friends“ statt. Donnerstags bis sonntags jeweils von 16 bis 19 Uhr präsentiert der Verein verschiedene künstlerische Ausdrucksformen, auch einen Rückblick auf die vergangenen Jahre gibt es.