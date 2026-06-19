Ausstellung in Koblenz
Für mehr Vielfalt in der Kunst
Ausstellung von mehrkunst & friends "Kollektiv 200"
Ausstellung von mehrkunst & friends "Kollektiv 200"
Ingo Beller

Vernissage und Workshops im Haus Metternich – der Verein mehrkunst bietet verschiedene Angebote an, um Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu geben.

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Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Koblenzer Vereins mehrkunst findet noch bis zum 5. Juli im Haus Metternich eine Ausstellung unter dem Motto „mehr Vielfalt | mehrkunst. 10 Jahre mehrkunst & friends“ statt. Donnerstags bis sonntags jeweils von 16 bis 19 Uhr präsentiert der Verein verschiedene künstlerische Ausdrucksformen, auch einen Rückblick auf die vergangenen Jahre gibt es.

Ressort und Schlagwörter

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