Für mehr Vielfalt in der Kunst

Vernissage und Workshops im Haus Metternich – der Verein mehrkunst bietet verschiedene Angebote an, um Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu geben.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Koblenzer Vereins mehrkunst findet noch bis zum 5. Juli im Haus Metternich eine Ausstellung unter dem Motto „mehr Vielfalt | mehrkunst. 10 Jahre mehrkunst & friends“ statt. Donnerstags bis sonntags jeweils von 16 bis 19 Uhr

präsentiert der Verein verschiedene künstlerische Ausdrucksformen, auch einen Rückblick auf die vergangenen Jahre gibt es.