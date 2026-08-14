Hunderte Flusskreuzfahrtschiffe landen jährlich in Koblenz an. Sie bringen Touristen in die Stadt, doch aus Sicht vieler Anwohner am Moselufer stehen sie auch für: Lärm, Gestank und Verkehrschaos. Lässt sich da etwas machen? Und wenn ja: Was?
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Es gibt diese Abende, da wird es in manchen Wohnzimmern in Gebäuden am Koblenzer Moselufer taghell. Scheinwerfer der Flusskreuzfahrtschiffe leuchten dann die Häuser an, damit die Touristen einen Eindruck davon bekommen, wie malerisch die Altstadtfassaden sind.