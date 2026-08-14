Tourismus in Koblenz
Flusskreuzfahrten strapazieren Nerven der Altstädter
Verkehr am Koblenzer Moselufer unweit der Balduinbrücke: Immer wieder laden Busse direkt an den Bürgersteigen Touristen der Hote
Verkehr am Koblenzer Moselufer unweit der Balduinbrücke: Immer wieder laden Busse direkt an den Bürgersteigen Touristen der Hotel- und Flusskreuzfahrtschiffe ein und aus, obwohl es Richtung Deutsches Eck einen großen Parkplatz gibt.
Anke Geisler

Hunderte Flusskreuzfahrtschiffe landen jährlich in Koblenz an. Sie bringen Touristen in die Stadt, doch aus Sicht vieler Anwohner am Moselufer stehen sie auch für: Lärm, Gestank und Verkehrschaos. Lässt sich da etwas machen? Und wenn ja: Was?

Lesezeit 5 Minuten
Es gibt diese Abende, da wird es in manchen Wohnzimmern in Gebäuden am Koblenzer Moselufer taghell. Scheinwerfer der Flusskreuzfahrtschiffe leuchten dann die Häuser an, damit die Touristen einen Eindruck davon bekommen, wie malerisch die Altstadtfassaden sind.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren