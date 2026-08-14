Tourismus in Koblenz Flusskreuzfahrten strapazieren Nerven der Altstädter Peter Meuer 14.08.2026, 07:00 Uhr

i Verkehr am Koblenzer Moselufer unweit der Balduinbrücke: Immer wieder laden Busse direkt an den Bürgersteigen Touristen der Hotel- und Flusskreuzfahrtschiffe ein und aus, obwohl es Richtung Deutsches Eck einen großen Parkplatz gibt. Anke Geisler

Hunderte Flusskreuzfahrtschiffe landen jährlich in Koblenz an. Sie bringen Touristen in die Stadt, doch aus Sicht vieler Anwohner am Moselufer stehen sie auch für: Lärm, Gestank und Verkehrschaos. Lässt sich da etwas machen? Und wenn ja: Was?

Es gibt diese Abende, da wird es in manchen Wohnzimmern in Gebäuden am Koblenzer Moselufer taghell. Scheinwerfer der Flusskreuzfahrtschiffe leuchten dann die Häuser an, damit die Touristen einen Eindruck davon bekommen, wie malerisch die Altstadtfassaden sind.







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