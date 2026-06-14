Die Stimmung bei der Feuerwehr in Koblenz-Horchheim ist angespannt: Der Neubau eines Gerätehauses wurde drei Jahre nach Beschluss noch immer nicht begonnen. Stattdessen: Umplanung, Mehrkosten, erneute Gremienbeteiligung. Jetzt reicht es offenbar.
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Die Feuerwehrleute aus Koblenz-Horchheim haben gelinde gesagt die Faxen dicke. Das Neubauvorhaben ihres Gerätehauses auf dem Bolzplatz an der Emser Straße steht wieder zur Entscheidung. Denn: Durch eine erforderliche Umplanung entstehen deutliche Mehrkosten (Gesamtvolumen: 7,8 Mio Euro).