Trägt Koblenz die Mehrkosten? FFW Horchheim schmeißt hin, wenn Gerätehaus nicht kommt Katrin Steinert 14.06.2026, 09:00 Uhr

i Die Horchheimer Feuerwehr hat bei der Kirmes im Koblenzer Stadtteil für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Emser Straße geworben. Katrin Steinert

Die Stimmung bei der Feuerwehr in Koblenz-Horchheim ist angespannt: Der Neubau eines Gerätehauses wurde drei Jahre nach Beschluss noch immer nicht begonnen. Stattdessen: Umplanung, Mehrkosten, erneute Gremienbeteiligung. Jetzt reicht es offenbar.

Die Feuerwehrleute aus Koblenz-Horchheim haben gelinde gesagt die Faxen dicke. Das Neubauvorhaben ihres Gerätehauses auf dem Bolzplatz an der Emser Straße steht wieder zur Entscheidung. Denn: Durch eine erforderliche Umplanung entstehen deutliche Mehrkosten (Gesamtvolumen: 7,8 Mio Euro).







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