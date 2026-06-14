Trägt Koblenz die Mehrkosten? 
FFW Horchheim schmeißt hin, wenn Gerätehaus nicht kommt
Die Horchheimer Feuerwehr hat bei der Kirmes im Koblenzer Stadtteil für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Emser Str
Die Horchheimer Feuerwehr hat bei der Kirmes im Koblenzer Stadtteil für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Emser Straße geworben.
Katrin Steinert

Die Stimmung bei der Feuerwehr in Koblenz-Horchheim ist angespannt: Der Neubau eines Gerätehauses wurde drei Jahre nach Beschluss noch immer nicht begonnen. Stattdessen: Umplanung, Mehrkosten, erneute Gremienbeteiligung. Jetzt reicht es offenbar.

Lesezeit 3 Minuten
Die Feuerwehrleute aus Koblenz-Horchheim haben gelinde gesagt die Faxen dicke. Das Neubauvorhaben ihres Gerätehauses auf dem Bolzplatz an der Emser Straße steht wieder zur Entscheidung. Denn: Durch eine erforderliche Umplanung entstehen deutliche Mehrkosten (Gesamtvolumen: 7,8 Mio Euro).

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