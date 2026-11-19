Geld fließt für neue Projekte Festscheune in Löf und Kindererlebnispfad in Winningen Annika Wilhelm 19.11.2026, 09:24 Uhr

i Der St. Maximiner Hof in Löf hat auch eine historische Zehntscheune, die aufwendig saniert werden soll. Hier soll unter anderem eine Festscheune entstehen. Ingo Beller

Die LAG Mosel vergibt neue Leader-Fördermittel zur Stärkung der Moselregion. Fast eine Viertelmillion Euro gibt es für Projekte an der Mosel. Dazu gehören der Trockenmauerbau, ein einstiger Lost Place und ein Wanderweg, der umgestaltet werden soll.

Vom Lost Place soll die denkmalgeschützte Zehntscheune in Löf zu einer Festscheune aufwendig saniert werden, in Winningen soll ein Wanderweg zu einem Kindererlebnispfad umgestaltet werden – für Projekte wie diese hat die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Mosel nun einer Förderung zugestimmt.







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