Die LAG Mosel vergibt neue Leader-Fördermittel zur Stärkung der Moselregion. Fast eine Viertelmillion Euro gibt es für Projekte an der Mosel. Dazu gehören der Trockenmauerbau, ein einstiger Lost Place und ein Wanderweg, der umgestaltet werden soll.
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Vom Lost Place soll die denkmalgeschützte Zehntscheune in Löf zu einer Festscheune aufwendig saniert werden, in Winningen soll ein Wanderweg zu einem Kindererlebnispfad umgestaltet werden – für Projekte wie diese hat die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Mosel nun einer Förderung zugestimmt.