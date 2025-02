Polizei kann entwarnen Fehlhafter Amokalarm an der Carl Benz Schule in Koblenz 07.02.2025, 14:02 Uhr

i An der Carl Benz Schule in Koblenz gab es am Freitagmorgen einen Amokalarm. Sascha Ditscher

Ein Amokalarm ging am Freitagmorgen bei der Polizei ein – getätigt von der Carl Benz Schule. Schnell stellte sich heraus, dass es ein Fehlalarm war. Was war an der Schule los?

Zu einem Amokalarm musste die Polizei am Freitagmorgen an die Carl Benz Schule in Koblenz ausrücken. Eine Alarmauslösung ging gegen 10.30 Uhr bei der Polizei ein, die Einsatzkräfte handelten sofort. Vor Ort waren Kräfte der Schutzpolizei, Kriminalpolizei und Diensthundestaffel.

