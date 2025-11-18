Kurt-Schumacher-Brücke Falsches Schild steht seit eineinhalb Jahren in Koblenz 18.11.2025, 15:00 Uhr

i Das Schild auf der Kurt-Schumacher-Brücke wurde nach dem Bau des Kreisels auf der Moselweißer Straße nicht geändert und zeigt nicht den aktuellen Stand - seit eineinhalb Jahren. Doris Schneider

Die meisten Menschen kennen die Strecke oder fahren mit dem Navi – besser so. Denn wenn man nach der Beschilderung auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz fahren würde, dann würde man unnötige Umwege fahren. Seit Langem übrigens.

Die meisten Pendler werden längst verdrängt haben, wie schwierig es manchmal früher war, am Koblenzer Verwaltungszentrum morgens hinein und abends hinauszukommen – oft gab es Staus. Der Verkehr ist seit dem Bau des ovalen Kreisverkehrs auf der Moselweißer Seite erheblich entspannt.







