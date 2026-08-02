Ein großer Einsatz forderte die Rettungskräfte am Samstagabend: Ein Kind wurde mittig im Rhein bei Spay treibend gemeldet. Bei dem Einsatz kam dann noch mehr ans Licht.
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Ein großer Einsatz forderte die Rettungskräfte am Samstagabend: Ein Kind wurde im Rhein treibend bei Spay gemeldet. Gegen 21.24 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Spay und der Löschzug Rhens alarmiert. Laut erster Meldung, wie die Freiwillige Feuerwehr Spay mitteilte, treibe ein Kind mittig im Rhein treibend in Höhe des Campingplatz Sonneneck.