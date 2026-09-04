Jedes Jahr früher?
Er ist wieder da, der Lebkuchen im Gewerbepark
Der Lebkuchen steht im Bahlsen-Outlet im Gewerbepark Mülheim-Kärlich bereit. Eingeläutet wurde die Saison hier bereits in der le
Der Lebkuchen steht im Bahlsen-Outlet im Gewerbepark Mülheim-Kärlich bereit. Eingeläutet wurde die Saison hier bereits in der letzten Augustwoche – und das ist auch nicht ungewöhnlich.
Eva Hornauer

Mit dem meteorologischen Herbstanfang am 1. September beginnt die Lebkuchensaison. Wir haben bei Geschäften im Gewerbepark Mülheim-Kärlich nachgefragt, wann das Gebäck in die Regale kommt – und sind dabei auch einem Mythos nachgegangen.

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich ist es jedes Jahr doch das gleiche Spiel: Irgendwann erspäht man beim Einkaufen den ersten Lebkuchen. Es folgt Verwunderung: Ist denn schon bald Weihnachten? Nein, das Fest der Liebe und auch die Winterzeit müssen noch ein wenig warten, erst in gut vier Monaten ist es so weit.
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