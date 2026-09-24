Neuzugang in der Gastronomie Er ist der neue Sternekoch im Koblenzer Verbene Doris Schneider 24.09.2026, 11:30 Uhr

i Michael Roggendorf ist neuer Sternekoch im Verbene in Koblenz. Mirco Klein

Das Restaurant Verbene in der Koblenzer Altstadt hat seinen Michelin-Stern verteidigen können, die heimlichen Testesser waren wieder begeistert. Bekocht hat sie aber im vergangenen Jahr ein neuer Koch – und darf sich nun Sternekoch nennen.

Am Mittag werden sie beide wieder in der Küche stehen und wunderbare Gerichte zaubern. Doch jetzt ist Zeit für eine Tasse Kaffee am runden Tisch im Restaurant und neue Nachrichten aus der Sterne-Gastronomie: Michael Roggendorf ist der neue Sternekoch im Koblenzer Verbene, erzählen er und sein Chef David Weigang stolz.







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