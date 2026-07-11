Arbeiten in Koblenz-Horchheim
Eisenbahnbrücke: Riesige Teile werden eingebaut
An der Horchheimer Eisenbahnbrücke werden derzeit Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr umgesetzt. In einem nächsten Schrit
An der Horchheimer Eisenbahnbrücke werden derzeit Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr umgesetzt. In einem nächsten Schritt werden mehrere Brückenteile per Kran eingehoben.
Andreas Egenolf/Stadt Koblenz

Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke Horchheim schreiten laut Stadt planmäßig voran. Zu Beginn der nächsten Woche werden neue Brückensegmente mit schwerem Gerät eingehoben. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Bauarbeiten zur Verbreiterung des Geh- und Radwegs an der Eisenbahnbrücke Horchheim schreiten weiterhin planmäßig voran. Unter der Federführung des Tiefbauamtes der Stadt Koblenz wird mit dem Projekt die wichtige Verbindung zwischen den Stadtteilen Oberwerth und Horchheim für den Fuß- und Radverkehr deutlich verbessert und sicherer gestaltet, teilt die Stadtverwaltung mit.
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